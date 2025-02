In provincia di Verona entrano in servizio 65 nuovi carabinieri

Sono 65 i giovani carabinieri che entrano in servizio nelle varia stazioni della provincia di Verona.

In provincia di Verona ci sono 65 nuovi carabinieri in servizio. Nella Caserma Pastrengo di via Salvo D’Acquisto a Verona, il comandante provinciale dei carabinieri, Francesco Novi, ha infatti accolto 65 giovani carabinieri, tutti da poco destinati al loro primo incarico operativo, dopo aver concluso il 143° corso di formazione presso le varie scuole allievi carabinieri di Roma, Torino, Reggio di Calabria, Campobasso, Taranto e Iglesias, della durata di sei mesi.

I giovani militari, di età compresa fra i 20 e 25 anni, al termine del corso di formazione sono stati tutti destinati dal Comando legione carabinieri Veneto, presso le stazioni della provincia di Verona, aumentando così l’organico delle varie sedi.

Il comandante provinciale, dopo aver accolto i giovani carabinieri ha dato loro un saluto di benvenuto nella provincia scaligera, augurando buon lavoro e un futuro ricco di soddisfazioni professionali.