Rompe il vetro di un camper in sosta per rubare, il proprietario lo trova a letto

Camper in sosta a Verona presi di mira dai ladri: due giovani arrestati nella stessa giornata.

Sono finiti in manette i due cittadini stranieri che ieri hanno infranto il vetro di due camper in sosta e si sono intrufolati all’interno dei veicoli per rubare. I ladri, un ventiduenne marocchino e un algerino di 26 anni, sono stati però bloccati e arrestati dalla polizia.

Il primo arresto è scattato intorno a mezzogiorno, quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Monte Bianco, a seguito della segnalazione di un ragazzo che si era abusivamente introdotto all’interno di un camper posteggiato lungo la strada. A dare l’allarme è stato il proprietario del veicolo che, dopo aver notato il finestrino anteriore infranto, era salito a bordo del mezzo per un controllo, trovando un giovane sdraiato a letto e l’interno dei locali completamente a soqquadro.

Il giovane, un cittadino marocchino di 22 anni, ha tentato di scappare ma è stato bloccato prima dal proprietario del veicolo e poi dagli agenti delle Volanti, che lo hanno arrestato per violazione di domicilio aggravata. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.

Il secondo tentato furto.

Sempre ieri, intorno alle 16.30, gli agenti delle Volanti hanno arrestato anche un cittadino algerino di 26 anni per tentato furto aggravato a bordo di un camper. L’uomo è stato notato da un passante mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi di un camper con targa svedese posteggiato nell’area sosta di Porta Palio.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito notato il finestrino anteriore infranto e un giovane intento a frugare all’interno del mezzo. Nonostante il maldestro tentativo di sottrarsi ai poliziotti nascondendosi all’interno della doccia, il ventiseienne è stato bloccato e arrestato dagli agenti delle Volanti.

All’interno del borsello che il malvivente aveva con sé, i poliziotti hanno rinvenuto più di trecento euro in contanti e banconote e monete inglesi, americane, polacche, brasiliane e svizzere. Al termine degli accertamenti, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, e in materia di stupefacenti – è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Questa mattina il Giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.