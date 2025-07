Cade sulle scale della nave diretta in Grecia: 18enne veronese ferito, il traghetto costretto a tornare ad Ancona.

Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri, giovedì 24, a bordo di un traghetto appena salpato dal porto di Ancona e diretto in Grecia: un giovane di 18 anni, residente nel Veronese, è rimasto gravemente ferito a una gamba dopo una caduta lungo una scalinata interna della nave.

Il ragazzo, in viaggio verso la Grecia per iniziare un lavoro stagionale come animatore turistico, come riferisce Ansa è precipitato sulle scale poco dopo la partenza dell’imbarcazione. L’incidente è avvenuto mentre il traghetto si trovava al largo di Sirolo.

Vista la gravità della situazione, il comandante ha deciso di invertire la rotta e fare ritorno ad Ancona per consentire il rapido intervento dei soccorsi. Ad attendere la nave in banchina c’erano i sanitari della Croce Gialla, gli agenti della polizia di frontiera e la capitaneria di porto. Il giovane è stato immediatamente preso in carico e trasferito all’ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.