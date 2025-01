Al buio e tra raffiche di forte vento, tre giovani soccorsi in Lessinia

Tre giovani escursionisti in difficoltà sono stati recuperati in Lessinia, vicino a Passo Fittanze, dal Soccorso alpino.

Tre giovani escursionisti in difficoltà in Lessinia sono stati recuperati dal Soccorso alpino. E’ successo nel pomeriggio di sabato, quando il Soccorso alpino di Verona è stato attivato per andare in aiuto di tre escursionisti che si sono trovati in difficoltà sui monti Lessini: calato il buio, e anche a causa delle forti raffiche di vento, infatti non erano più in grado di procedere autonomamente.

I tre, un 25enne di Bergantino (RO), un 32enne di Badia Polesine (RO) e una 25enne di Borgo Mantovano (MN), che si trovavano nelle vicinanze della pista di fondo che va da Bocca di Selva a Passo Fittanze, sono stati così raggiunti in quad da una squadra in località Pozza Nera, sotto al Monte Sparavieri, e riaccompagnati alla propria macchina. L’intervento si è concluso alle 21 circa.