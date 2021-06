Verona, incendio in un capannone di via Binelunghe.

Dalle 22 circa di ieri, 10 giugno, numerose squadre di Vigili del fuoco sono impegnate in via Binelunghe 23 a Verona per estinguere le fiamme che si sono sviluppate in un deposito contenente materiali vari. L’incendio ha interessato circa 700 mq di superficie, generando una notevole quantità di fumo che ha reso difficile accedere alla struttura e individuare il focolaio principale.





Nelle fasi iniziali sono stati impegnati 20 vigili, intervenuti dalla sede centrale e dal distaccamento volontario di Villafranca, e impiegati 8 automezzi: Per far fronte alla notevoli richieste idriche è intervenuta anche un’autobotte di grande capacità dalla vicina sede aeroportuale. Attualmente la situazione è sotto controllo, ma restano ancora da terminare le operazioni di smassamento di quanto bruciato e le verifiche di staticità della struttura. Le operazioni proseguiranno quindi anche per le prossime ore.

(Visited 1 times, 96 visits today)