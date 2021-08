Il bollettino coronavirus in Veneto.

Secondo il bollettino coronavirus in Veneto sono stati accertati complessivamente 442.114 casi di positività dall’inizio dell’emergenza.

Nell’ultimo aggiornamento fornito da Azienda Zero sono stati riportati 425 nuovi casi di coronavirus. Oggi si registrano 2 nuovi decessi. in Veneto i pazienti positivi ricoverati in terapia intensiva sono 20, mentre quelli in altri reparti sono 146.

i casi attualmente positivi sono 3.160 nella provincia di Verona, 2.070 a Padova, 1.711 a Treviso, 1.924 a Venezia, 1.740 a Vicenza, 242 a Belluno e 546 a Rovigo.

Per quanto riguarda i nuovi casi nelle province del Veneto sono cosi suddivisi:

Padova +51(tot 84.067)

Treviso +52 (tot 83.080)

Venezia +100 (tot 72.159)

Verona +101 (tot 87.278)

Vicenza +33 (tot 72.212)

Belluno +24 (tot 21.876)

Rovigo +30 (tot 14.598)

Domicilio fuori Veneto +19 (5.578)

Sono inoltre 15 i casi in fase di assegnazione.