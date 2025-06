Blitz in gommone sull’Adige degli animalisti in difesa del lupo

Animalisti a Verona sull’Adige in gommone in difesa del lupo.

“Il lupo ora è stato declassato, quindi non più protetto come prima, un animale magnifico che rischia di essere sterminato. Non pare vero ai cacciatori”, sostengono gli attivisti di centopercentoanimalisti. “Purtroppo – aggiungono – la pratica sanguinaria è molto radicata nel territorio, si prospetta un futuro nero per quelle splendide creature”.

Proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del lupo, oggi, domenica 29 giugno, in tarda mattinata, alcuni militanti del Movimento centopercentoanimalisti hanno percorso l’Adige che costeggia le mura di Verona, con un gommone. Hanno esposto un cartello (scritto in lingua inglese) e acceso dei fumogeni per attirare l’attenzione sul problema.