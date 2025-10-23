Parto in casa nella notte a Ronco all’Adige.

La bimba aveva evidentemente fretta di nascere, al punto da non voler attendere l’arrivo in ospedale: parto in casa nella notte tra mercoledì e giovedì a Ronco all’Adige, dove una mamma ha dato alla luce il suo secondo figlio, una bambina.

Erano circa le 3.30 quando nella casa è scattato l’allarme: ma non c’era tempo per raggiungere l’ospedale. Quando sono arrivati gli operatori del Suem 118, la bimba era già nata, grazie anche ai consigli al telefono dei sanitari. Mamma e piccola sono poi stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di San Bonifacio: stanno entrambe bene.

++ notizia in aggiornamento ++