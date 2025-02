Barricati dentro l’ex Tiberghien, i carabinieri li trovano con droga, armi e soldi

Due giovani di 22 e 23 anni sono stati arrestati e condannati: si nascondevano all’ex Tiberghien con droga, armi e contanti.

Si erano letteralmente barricati dentro l’ex Tiberghien, sono stati arrestati dopo un blitz dei carabinieri. Numerosi cittadini avevano segnalato il continuo viavai di sbandati nell’ex lanificio Tiberghien, in passato fiore all’occhiello dell’industria veronese e da tempo in disuso. Motivo per cui i carabinieri della Radiomobile di Verona hanno deciso di procedere, nelle prime ore del mattino di ieri, venerdì 31 gennaio, a un controllo del complesso industriale abbandonato.

Giunti al secondo piano della struttura, i militari si sono trovati di fronte a una sorta di mini appartamento abusivo, con tanto di porta d’ingresso chiusa a chiave. Tuttavia, riuscivano a rilevare all’interno la presenza di due nordafricani i quali si erano sistemati su due giacigli di fortuna i quali, però, resisi conto della presenza dei militari, si barricavano dall’interno utilizzando una trave come puntello.

La colluttazione con i carabinieri.

Dopo aver sfondato la porta e aver ingaggiato una breve e furiosa colluttazione con i due, i carabinieri riuscivano a bloccarli e sottoporli a perquisizione, rinvenendo nella loro disponibilità quasi sei etti di hashish, 19 grammi di cocaina, un coltello a serramanico e uno sfollagente, oltre a strumenti utili al taglio e confezionamento dello stupefacente (un taglierino e due bilancini di precisione). Inoltre, sono stati trovati anche 1795 euro in contanti, ritenuti provento della fiorente attività di spaccio di stupefacenti che i due avevano avviato.

Alla luce di quanto sopra i fermati (un 23enne e un 22enne, già noti alle forse dell’ordine ed entrambi extracomunitari), sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi. Concluse le formalità di rito e informata degli eventi la Procura della Repubblica di Verona, i due sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Caserma di via Salvo D’Acquisto. Nella mattinata odierna, il giudice ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, ha condannato gli arrestati a 1 anno e 6 mesi di reclusione ciascuno e rispettivamente alla multa di 2000 euro per il 22enne e di 4000 euro per il 23enne. Infine ha disposto la confisca del denaro sequestrato e la distruzione dello stupefacente