Autostrada A4, attenzione alle chiusure tra Verona est e Soave

Chiusure per lavori programmate nei prossimi giorni lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Verona est e Soave.

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per attività di sostituzione cavi Alta Tensione da parte della ditta Terna spa, in entrambe le carreggiate tra i caselli di Verona Est e Soave (dal km 290+076 al Km 302+800), verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 23.00 di sabato 8 febbraio fino alle ore 4.00 di domenica 9 febbraio 2025.

I viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Soave e mediante la S.R.11 o la S.R.38 “Porcilana” potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Verona Est. Similmente i viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Verona Est e attraverso la S.R.11 o la S.R.38 “Porcilana” potranno rientrare in A4 al casello di Soave. Nei medesimi orari sarà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Soave e lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Verona Est.