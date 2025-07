Tempo di esodo estivo: Autobrennero mette le mani avanti, saranno 14 le giornate da bollino nero. Ecco come evitarle.

Sull’autostrada A22 Autobrennero si prevede un’estate particolarmente intensa sul fronte della circolazione: nei mesi di luglio e agosto, sono 14 le giornate classificate da bollino nero, ovvero con traffico molto critico. Tra queste, spiccano cinque date considerate tra le più problematiche, in cui si attendono forti rallentamenti in entrambe le direzioni: sabato 13 e venerdì 26 luglio, oltre a martedì 6, venerdì 16 e venerdì 23 agosto.

Il resto delle giornate da bollino nero si concentrerà soprattutto nei weekend, quando si intrecceranno i grandi flussi degli esodi estivi e dei rientri dalle vacanze. In queste occasioni, il traffico lungo l’Autobrennero può arrivare anche a raddoppiare, creando condizioni particolarmente complesse per chi è in viaggio.

Per affrontare questi picchi senza farsi cogliere impreparati, Autobrennero invita gli automobilisti a pianificare con attenzione i propri spostamenti, privilegiando le ore serali o notturne, in cui la circolazione è generalmente più scorrevole. Inoltre, il consiglio è quello di consultare regolarmente le previsioni di traffico pubblicate sui canali ufficiali della società, per avere un quadro aggiornato della situazione prima di mettersi in viaggio.

Stop ai cantieri.

In vista dell’estate, la società ha adottato diverse misure straordinarie per garantire la massima fluidità e sicurezza. Fino a fine settembre non saranno presenti cantieri con riduzione di carreggiata, per evitare ulteriori rallentamenti. Sono stati anche potenziati i presidi operativi, rimossi i cantieri in corso e implementata una gestione dinamica della barriera del Brennero, con un monitoraggio costante dei flussi in entrata per prevenire congestioni.

Chi non potrà evitare di viaggiare nei giorni più critici, è comunque invitato a scegliere con cura gli orari e a tenersi informato in tempo reale: anche nei periodi da bollino nero, una partenza ben pianificata può fare la differenza.