Incidente e auto in fiamme sull’autostrada A4 tra i caselli di Brescia centro e ovest, in direzione Verona: feriti e lunghe code.

Sfiorata la tragedia sull’autostrada A4 Milano-Venezia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 19 aprile: intorno alle 13 un’auto ha preso fuoco dopo un incidente che ha coinvolto quattro veicoli nel tratto tra Brescia ovest e Brescia centro, in direzione Verona. Sarebbero dieci le persone coinvolte, tra cui due bambini: uno dei minori è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia.

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme evitando conseguenze peggiori. L’incendio, scoppiato dopo l’urto, ha interessato due auto, fortunatamente abbandonate in tempo dai passeggeri. L’incidente ha causato lunghe code, con rallentamenti fino a 3 chilometri. La circolazione è tornata alla normalità intorno alle 14.30.