Auto esce di strada nella notte: due persone ferite, una è grave

Incidente nella notte nel Villafranchese.

Incidente sulle strade del Villafranchese nella notte tra sabato e domenica. Secondo le prima informazioni raccolte intorno alle 5 un’auto è uscita di strada, per cause ancora da accertare e senza che fossero coinvolti altri veicoli, mentre si trovava tra Nogarole Rocca e Grezzano di Mozzecane.

I sanitari del 118, intervenuti con automedica e ambulanza, hanno soccorso gli occupanti dell’auto: uno dei feriti, il meno grave, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Villafranca, mentre un’altra persona è stata portata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Presenti sul posto per i rilievi anche i carabinieri di Villafranca.