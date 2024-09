Auto contromano in tangenziale a Verona, ci risiamo – VIDEO

Ancora un’auto contromano in tangenziale a Verona.

Di nuovo un automobilista contromano in tangenziale a Verona: dopo che nella notte tra sabato e domenica un’auto aveva seminato il panico in Transpolesana, sfiorando la tragedia, nella mattinata di oggi, lunedì 30, è successo di nuovo.

Questa volta a Verona, sulla tangenziale nord, all’altezza dello stadio: dal video girato da un automobilista e poi postato in rete si vede chiaramente una vettura, probabilmente un’utilitaria, procedere contromano. Fortunatamente in questo caso non si hanno notizie di incidenti.