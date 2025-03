Gli trovano quasi due etti di hashish in casa, arrestato 19enne

I carabinieri di Villafranca arrestano 19enne di Dossobuono per spaccio: aveva nascosti in casa quasi due etti di hashish.

Gli trovano due etti di hashish in casa, arrestato per spaccio 19enne di Dossobuono. Nella serata di domenica 2 marzo, una pattuglia dei carabinieri di Villafranca di Verona ha notato nella frazione di Dossobuono una vettura parcheggiata in zona isolata con a bordo tre giovani dall’atteggiamento sospetto. A seguito di perquisizione, i militari hanno trovato una modica quantità di hashish nella disponibilità di un 19enne, italiano della zona.

I successivi accertamenti hanno alimentato sospetti sul fatto che il giovane potesse detenere ulteriore sostanza in casa. Pertanto, è stata eseguita una perquisizione domiciliare al termine della quale sono stati rinvenuti 185 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e la somma di 200 euro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio.

L’operazione si è conclusa con l’arresto del ragazzo che, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona è stato sottoposto agli arresti presso il proprio domicilio in attesa del giudizio direttissimo; la mattina seguente, il giovane è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto, rimesso in libertà il giovane e rinviato l’udienza a maggio 2025.