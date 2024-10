Tra gli Alfieri del lavoro c’è una giovane studentessa veronese: ecco chi è.

Tra gli Alfieri del lavoro c’è una giovane veronese: è Camilla Fezzi, nata a Verona il 2 aprile 2005 e diplomata con lode all’Istituto “Alle Stimate”. C’è anche lei tra i venticinque giovani talenti insigniti del titolo di Alfiere del Lavoro 2024. Con una media impeccabile di 10 per tutto il quadriennio, Camilla si distingue non solo per il brillante percorso scolastico ma anche per la scelta ambiziosa degli studi universitari: frequenterà bioingegneria e biologia molecolare al California Institute of Technology, negli Stati Uniti. Per lei quindi la Medaglia del Presidente della Repubblica insieme al Cavaliere del Lavoro Lucia Aleotti, esponente di spicco dell’imprenditoria italiana.

Il Premio Alfieri del Lavoro, istituito dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, viene conferito ogni anno a 25 studenti che abbiano concluso la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti, riconoscendo così il loro impegno e il valore del percorso scolastico. Quest’anno i dirigenti scolastici di tutta Italia hanno segnalato 3.404 studenti, di cui 3.225 in possesso dei requisiti necessari, rappresentando tutte le regioni italiane. Tra i venticinque premiati, 10 sono donne e 15 uomini; 22 hanno conseguito un diploma liceale, mentre 3 un diploma tecnico. Tutti hanno ottenuto medie eccellenti, con punteggi che spaziano tra 9,81 e 10, e ben 24 di loro hanno ottenuto la lode all’esame di Stato.

Dal 1961 ad oggi, sono stati designati complessivamente 1.608 Alfieri del Lavoro, con un numero di premiati annuali pari a quello dei Cavalieri del Lavoro, simboleggiando la continuità tra l’impegno scolastico dei giovani e l’eccellenza lavorativa del Paese. La Medaglia del Presidente della Repubblica e l’attestato d’onore rappresentano per ciascun Alfiere un simbolo del loro valore e un augurio per un futuro di successi, sia in Italia sia, come nel caso di Camilla Fezzi, nel contesto internazionale.