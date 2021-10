Abita a Verona il ragazzo accusato di aver ucciso un 21enne a Mantova

Sarebbe residente a Verona l’autore dell’omicidio di Mantova.

Sarebbe residente a Verona il giovane accusato di aver accoltellato a morte, nella notte tra lunedì e martedì, un coetaneo a Mantova. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, un ragazzo di origini ghanesi di 21 anni è morto all’ospedale Poma di Mantova poco dopo essere stato accoltellato all’addome al culmine di una rissa con altri due ragazzi, che la vittima accusava di avergli rubato il cellulare.

Il tutto è accaduto in via Bonomi, nei pressi della stazione ferroviaria di Mantova. Per il ragazzo accoltellato, purtroppo, nonostante la corsa all’ospedale non c’è stato niente da fare. Uno degli aggressori è stato rintracciato dalla polizia: si tratterebbe di un 20enne di origini marocchine residente a Verona. E sarebbe stato proprio lui a sferrare il colpo mortale.