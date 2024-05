A Colognola, la sagra del pisello Verdone Nano protagonista di un docufilm di Quattrina.

Colognola ai Colli si prepara a celebrare uno dei suoi prodotti più illustri e tipici della terra: il pisello Verdone Nano, con la sagra e un docufilm. Coltivato da oltre un secolo e rinomato per la sua croccantezza e dolcezza, questo legume sarà protagonista della tradizionale Sagra dei Bisi, giunta alla 66ª edizione. L’evento si terrà dal 17 al 20 e dal 24 al 27 maggio nel cortile di Villa Aquadevita a Colognola ai Colli.

Oltre alle tradizionali attività della sagra, quest’anno verrà omaggiato il pisello locale con il docufilm “Bisi e Sorrisi” del regista Mauro Vittorio Quattrina. Qui si racconterà la storia e l’evoluzione del territorio di Colognola ai Colli. focalizzandosi sulla coltivazione del Pisello Verdone Nano dagli anni Sessanta in poi. Un elemento fondamentale per lo sviluppo economico della zona.

Negli ultimi anni, la produzione di piselli Verdone Nano è stata rivalutata e valorizzata. Questo per preservare questa coltivazione tradizionale e per le sue qualità intrinseche che lo rendono un cibo pregiato. La varietà Verdone Nano si distingue per la sua forma rotonda e il suo vivace colore verde, oltre alla sua precocità e dolcezza. Oltre al Verdone Nano, nel Comune di Colognola ai Colli vengono coltivate in minor misura altre due varietà nane: il Tristar e il Provenzale.

Il piatto tipico di Colognola ai Colli sono le “Fettuccine coi bisi”, realizzato con pasta fresca all’uovo e un condimento ai piselli. Alla sagra dei bisi ci saranno i Ri-bisi, piccoli arancini di riso e piselli fritti da mangiare come street food. La manifestazione sarà caratterizzata dai temi della cultura, folclore, tradizione e amicizia.

Sabato 25 Maggio alle 16.30 si svolgerà la ricorrenza dei 40 anni del gemellaggio con Colognola di Bergamo. In programma una partita amichevole tra le squadre di calcio al campo sportivo Ugo Fano.

Durante tutta la manifestazione, in Sala Spezie, si svolgerà la mostra “Paesaggi e storie del nostro paese“, a cura delle scuole di Colognola ai Colli. Nella Casa museo Federico Bellomi, in via Piave n.2, si terrà la Mostra fotografica “Rinascere nel fiore” con fotografie e poesie di Antonella Vecchi, Mariella Francesconi e Patrizia Cerpelloni.