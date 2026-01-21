Iniziata la messa in sicurezza della rotonda di Ponte delle Asse

Iniziati i lavori per la messa in sicurezza della rotatoria in località Ponte delle Asse, nei comuni di Colognola ai Colli e Caldiero.

Sono iniziati oggi, mercoledì 21 gennaio, i lavori per la messa in sicurezza della rotatoria in località Ponte delle Asse, tra la strada provinciale 10 Var e la regionale 11, nei comuni di Colognola ai Colli e Caldiero. Il primo intervento riguarderà la demolizione dell’attuale muretto perimetrale in blocchi di calcestruzzo, che delimita l’isola centrale e che è stato più volte danneggiato dai veicoli in transito. Al suo posto, il progetto prevede la realizzazione di una fascia valicabile, per facilitare le manovre dei mezzi, in particolare pesanti, nell’attraversamento della rotonda.

“Verrà modificato anche il marciapiede adiacente al muretto – afferma il consigliere provinciale con delega ai lavori pubblici, Mauro Gaspari, presente oggi al sopralluogo per l’avvio dei cantieri con il sindaco di Caldiero, Marcello Lovato e il vicesindaco Francesco Fasoli –. La conformazione attuale della rotatoria, con quegli elementi centrali, rappresenta un pericolo per i mezzi in transito che, in caso di manovra errata, rischiano di collidere con il muretto. I lavori, per un importo a base d’asta di circa 148 mila euro, consentiranno anche di restituire un doveroso decoro a uno snodo viabilistico importante per l’area est della provincia”.

Anche la segnaletica verticale della rotatoria verrà adeguata. La conclusione degli interventi è prevista entro 90 giorni. Durante alcune fasi del cantiere saranno possibili limitazioni parziali alla circolazione (il tratto non verrà comunque chiuso al traffico).