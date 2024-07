Estate a Colognola: “Non solo Nomadi” con la famosa band veronese

Estate a colognola: “Non solo Nomadi” con la band veronese che ha suonato al Teatro Romano.

Nuovo appuntamento con l’Estate a Colognola: sabato 20 luglio alle 21 a Villa Aquadevita serata musicale “Non Solo Nomadi”. Un evento all’insegna della musica degli anni ’60 e ’70 con il gruppo “Senza Fissa Dimora”, organizzata in collaborazione con Andos comitato di Verona Odv.

A partire dalle 19:30, sarà attivo uno stand gastronomico in collaborazione con la pro loco di Colognola ai Colli, per gustare diverse specialità culinarie. L’ingresso è libero e gratuito.

I Senza Fissa Dimora.

La nota cover band dei Nomadi, rende omaggio ad Augusto Daolio. Il gruppo propone oltre ai brani dei Nomadi, anche le canzoni più celebri degli anni ’60, ’70 e ’80, sia italiane che internazionali. Il gruppo è attivo da 26 anni.

Ecco chi sono.

Flavio Dal Bosco (tastierista e cantante)

(tastierista e cantante) Bruno Castelli (batterista)

(batterista) Luca Castioni (bassista)

(bassista) Fabiano Butturini (chitarrista)

I Senza Fissa Dimora sono nati in quartiere San Zeno a Verona, e ora risiedono in Valpolicella e Sommacampagna. Hanno suonato al Teatro Romano, e durante eventi come Verona Beat in favore di Abeo. Hanno partecipato ad altre famose kermesse condividendo il palco con gruppi storici come i Rokes, i Camaleonti e i Delirium.