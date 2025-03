I piccioni più furbi dei dissuasori invadono il tetto della chiesa di Cologna Veneta

La chiesa di Spessa, frazione di Cologna Veneta, alle prese con il problema dei piccioni, che si sono rivelati più furbi dei dissuasori.

I piccioni sono più furbi dei dissuasori: succede a Spessa, frazione di Cologna Veneta. Il tentativo di allontanare i piccioni dalla chiesa parrocchiale utilizzando un dissuasore acustico che imita il verso di un falco, come spiega il quotidiano L’Arena, si è rivelato un insuccesso. Dopo un breve periodo di paura, i volatili hanno capito il trucco e sono tornati a infestare il tetto dell’edificio sacro, continuando a sporcare con guano e detriti, con il rischio di compromettere la struttura e la sicurezza dei fedeli.

L’associazione locale “La Casetta” aveva già sperimentato in passato l’intervento di un falconiere, ma i piccioni erano tornati poco dopo. Il problema persiste da anni e ogni tentativo di risoluzione si è dimostrato inefficace. Ora il parroco e i volontari, si legge sul quotidiano locale, stanno valutando nuove strategie: tra le opzioni in esame, l’installazione di una barriera elettrificata, il cui costo potrebbe superare i 20mila euro, e un piano di sterilizzazione per ridurre gradualmente la popolazione dei volatili.