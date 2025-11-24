Il segretario Cgil Maurizio Landini alle Prima Industrie di Cologna Veneta: “Il 12 dicembre sciopero contro la manovra”.

Affollata assemblea sindacale questa mattina alle Prima Industrie di Cologna Veneta con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in visita a diverse fabbriche venete. Landini ha ribadito le ragioni dello sciopero generale del 12 dicembre, denunciando “una manovra economica inadeguata e incapace di affrontare salari fermi, pensioni stagnanti e precarietà crescente”, mentre aumentano la pressione fiscale sui redditi da lavoro e i condoni.

Il segretario Fiom Verona, Martino Braccioforte, ha illustrato l’ipotesi di rinnovo del contratto dei metalmeccanici, firmata da Fiom, Fim e Uilm: un aumento medio di 205 euro in quattro anni, copertura dell’inflazione, salario aggiuntivo e una clausola di salvaguardia contro eventuali nuovi picchi inflattivi. L’accordo prevede anche una sperimentazione sulla riduzione dell’orario di lavoro, la stabilizzazione di almeno il 20% dei contratti a termine e il limite di 48 mesi per lo staff leasing.

La segretaria generale Cgil Verona, Francesca Tornieri, ha ringraziato Landini per l’attenzione al territorio, segnato da recenti crisi aziendali e da problemi strutturali legati a bassi salari, disparità di genere e difficoltà crescenti per pensionate e pensionati.