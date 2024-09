Addio a Enrico Ferrari, noto odontotecnico veronese innamorato della lirica.

Enrico Ferrari, noto odontotecnico di 55 anni, è scomparso improvvisamente lo scorso lunedì 23 settembre all’ospedale di Borgo Roma. Originario di Cologna Veneta, era molto conosciuto e apprezzato per la sua carriera come odontotecnico, attività che aveva portato avanti fino al 2016 nel suo studio a Nogarole Rocca.

Dopo quella data, Ferrari aveva scelto di cambiare percorso professionale, immergendosi nel mondo della lirica e degli spettacoli. Lavorava infatti come responsabile del personale e delle forniture per l’Arena di Verona, collaborando con un’azienda esterna. Persona dinamica e piena di passioni, era noto per il suo entusiasmo verso la vita. I funerali si terranno domani alle 10 nel Duomo di Cologna.