Colpo da 120mila euro a Cologna Veneta, è la vincita più alta dell’anno.

Esulta il Veneto grazie al 10eLotto: come riporta Agipronews, colpo da 120mila euro a Cologna Veneta, in provincia di Verona, nel concorso di martedì 21 gennaio 2025, grazie a un “8” Doppio Oro.

Si tratta della vincita più alta dell’anno finora. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 233,9 milioni di euro da inizio anno.