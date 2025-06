Inaugurata a Cerea la prima Casa della Comunità dell’Ulss 9

A Cerea la prima Casa della Comunità dell’Ulss 9 Scaligera.

È stata inaugurata oggi, sabato 28, a Cerea, in via Oberdan 10, la prima Casa della Comunità del territorio Ulss 9 Scaligera finanziata con il Pnrr. L’obiettivo è offrire un’assistenza sanitaria di prossimità a circa 28.000 abitanti dei comuni di Cerea, Casaleone, San Pietro di Morubio e Roverchiara, migliorando l’integrazione dei servizi e riducendo le ospedalizzazioni non urgenti.

Presenti all’inaugurazione numerose autorità locali e regionali, tra cui l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin e il direttore generale dell’Ulss 9 Patrizia Benini, che hanno sottolineato il ruolo strategico della nuova struttura nel rafforzare il legame tra ospedale e territorio, soprattutto per la popolazione anziana.

I servizi ospitati.

La struttura ospita numerosi servizi, tra cui Punto Unico di Accesso, infermiere di famiglia, ambulatori specialistici, pediatri, punto prelievi, CUP e servizi di prevenzione. Particolare attenzione è stata data alla gestione integrata dei pazienti fragili e alla promozione della salute.

Realizzata in un anno, la sede è stata ricavata da una porzione riqualificata del Padiglione A dell’Area EXP, con interventi che hanno migliorato l’efficienza energetica del 46,5%. Gli spazi sono stati resi più accoglienti grazie a opere artistiche della Cooperativa Anderlini, in un’ottica di inclusione e partecipazione della comunità.

Secondo il presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini e il sindaco di Cerea Marco Franzoni, si tratta di “un investimento importante che guarda al futuro, mettendo al centro prevenzione, integrazione socio-sanitaria e vicinanza ai cittadini”.