A Cerea conto alla rovescia per l’edizione 2024 di Comics&Games

Il 9 e 10 marzo Cerea Comics&Games.

Fiere Del Fumetto torna a Cerea Comics&Games: appuntamento il 9 e il 10 marzo 2024 all’Area Exp di Cerea con la fiera della cultura pop contemporanea, fatta di cultori di anime, videogamers e giochi da tavolo, action figure, gadget, cosplay e storia della tv. Cerea Comics&Games sarà piena di ospiti speciali; tra gli special guest già annunciati troviamo Pino Insegno, Rocco Siffredi, Giovanni Muciaccia e Danilo Bertazzi, l’indimenticabile Tonio Cartonio della Melevisione.

Accanto a loro la cantante delle magiche fatine del Winx Club Elisa Rosselli e DisneiAmo uno show live frizzante e interattivo, con il doppiatore Pietro Ubaldi, i cantanti Stefano Bersola, Letizia Turrà e Giorgia Vecchini, che ripercorre i più grandi capolavori animati creati dal papà di Topolino dal 1937 fino ai nostri giorni, tra medley, sketch e canzoni indimenticabili che hanno fatto sognare intere generazioni.

Sul palco arrivano anche Adrian Fartade, lo YouTuber che tratta temi di scienza e astronomia con un linguaggio adatto alle nuove generazioni, Carlotta e Roberto di Bim Bum Bam e il tiktoker Edoardo Brugnoli che intratterrà il pubblico con i quiz di anime al pianoforte.

Il padiglione Gaming.

Nel padiglione Gaming in collaborazione con Game Over Computer, Ega Event e Wlt Gaming, si potranno provare gratuitamente videogiochi Pc da gaming e console next generation con i migliori titoli, mettersi alla prova con molteplici e-sports e giocare con i cabinati anni’80 di Arcade Story.

A Cerea Comics&Games sono attesi tantissimi cosplayers insieme a tante associazioni protagoniste dell’evento: grandi aree ludiche per giochi da tavolo free to play e tornei, duelli con le spade laser come uno Jedi, Antique Laboratory Cosplay, Ghostbusters Italia, fandom italiano ufficiale degli acchiappafantasmi e il raduno KPOP a cura di KST – KPOP SHOW TIME. Il programma completo di ospiti ed eventi è in continuo aggiornamento. Si può consultare online su fieredelfumetto.it