Cerea, auto impazzita semina il panico.

Auto impazzita semina il panico nella serata di ieri a Cerea, nel pieno della festa di Carnevale: il bilancio è di un giovane grave all’ospedale, e altre due persone ferite. Ad essere investito sulla regionale 10, in via Vittorio Veneto, è stato un giovane di 26 anni di origine marocchina. Erano circa le 20.30 quando un’auto condotta da un 37enne originario della Costa d’Avorio e residente a Casaleone lo ha colpito in pieno e trascinato per alcuni metri.

Ma la stessa auto, un’Alfa Romeo, secondo alcuni testimoni pochi minuti prima aveva già urtato alcuni veicoli nel nel parcheggio del supermercato IperTosano di San Pietro di Legnago. Dopo aver investito il 26enne, l’auto impazzita ha continuato la sua corsa folle, urtando un’altra auto, una Seat Leon, in cui si trovavano due ragazzi, prima di fermarsi andando a schiantarsi contro un’auto della polizia locale, messa a protezione della sfilata di Carnevale.

Il conducente dell’Alfa Romeo è stato portato all’ospedale di Legnago per gli accertamenti dell’alcol test e gli esami tossicologici di prassi. Il ragazzo di 26 anni investito in via Vittorio Veneto si trova in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento, mentre gli altri due giovani, che erano a bordo della Seat Leon, hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasportati all’Ospedale Mater Salutis di Legnago per accertamenti.