Svelato il mistero di Cavalcaselle: ecco chi è l’imprenditore che ha donato 50mila euro alla sua vecchia scuola.

Il regalo dell’ex alunno: un nuovo giardino per la scuola di Cavalcaselle che verrà “svelato” giovedì 25 settembre alle 10. Proprio qui gli alunni della scuola primaria “San Lorenzo” di Cavalcaselle festeggeranno la riqualificazione del loro giardino. I lavori, completati durante i mesi estivi, sono stati resi possibili grazie a un generoso gesto di un ex alunno.

Si tratta di Moreno Faccincani, fondatore della Moorer, azienda con sede proprio a Cavalcaselle, ha donato 50 mila euro per il rifacimento dello spazio verde. Faccincani, che da bambino aveva frequentato la stessa scuola, ha voluto così contribuire a migliorare l’ambiente in cui i giovani studenti possono ora imparare e giocare.

Gli interventi hanno permesso di posare un nuovo manto erboso, di delimitare le aree verdi e di installare un impianto di irrigazione all’avanguardia con controllo da remoto.