Inaugurata la nuova ciclovia del Garda che collega Castelnuovo e Lazise

Taglio del nastro per la ciclovia del Garda tra Castelnuovo e Lazise.

Inaugurata oggi, alla presenza del governatore del Veneto Luca Zaia, la nuova ciclovia del Garda tra Castelnuovo e Lazise. L’obiettivo è la sicurezza stradale: la regionale 249 Gardesana è la seconda strada più pericolosa d’Italia per la mobilità lenta, i numeri parlano chiaro: tra il 2017 e il 2021 in questa strada ci sono stati 464 incidenti, 549 feriti e 11 decessi. È importante quindi offrire alle biciclette una via dedicata, separata dalla carreggiata. Si tratta di un progetto fortemente voluto dalla Regione, inoltre i lavori sono stati terminati con 190 giorni d’anticipo a testimonianza della grande collaborazione fra i vari enti.

La Ciclovia del Garda attraversa i comuni di Lazise e Castelnuovo del Garda. Grazie alla realizzazione di quest’ultima, tra l’altro, viene messo in sicurezza per pedoni e ciclisti anche l’accesso dalla Gardesana al parco di Gardaland.

La lunghezza del tracciato nel territorio regionale del Veneto è di 67 km su 165 km complessivi, attraversando 8 comuni veneti su un totale di 26 Comuni attraversati dalla ciclovia: Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone e Malcesine.

Inoltre, entro dicembre 2023 è prevista l’aggiudicazione del lotto che collega la parte veneta della ciclovia fino a Sirmione, con il nuovo ponte che verrà realizzato sul Mincio nel comune di Peschiera. Anche a Malcesine sono in corso dei lavori per la realizzazione di un lotto funzionale di Ciclovia progettato da Veneto Strade e finanziato con 7 milioni circa di fondi comuni di confine.

Le parole del presidente Zaia dell’assessore alle infrastrutture Elisa de Berti.

“Inauguriamo oggi – ha detto il presidente del Veneto Zaia – un intervento davvero importante, che va nel segno della mobilità ‘lenta’, del rispetto dell’ambiente, del saper vivere un turismo fatto di luoghi magici ed esperienze mozzafiato. E nel segno della sicurezza stradale: offrire alle biciclette una via dedicata, separata dalla carreggiata, è fondamentale

“La Regione del Veneto – ha aggiunto l’assessore De Berti – sta investendo nella rete ciclabile regionale, per incentivare la mobilità lenta, preservando l’ambiente. La ciclovia del Garda è uno dei cinque percorsi ciclabili veneti riconosciuti di interesse nazionale, su un totale di dieci ciclovie. I lavori per il completamento dell’anello ciclabile del Garda proseguiranno nei prossimi mesi nei tratti di Peschiera del Garda fino al confine con la Lombardia”.