Castelnuovo del Garda, un’estate da vivere “Attraverso” le stelle

“Attraverso” trasforma Castelnuovo del Garda in un teatro a cielo aperto d’estate.

Un palco sotto le stelle: è pronta a partire “Attraverso”, la rassegna culturale dell’estate che anima Castelnuovo del Garda e le sue frazioni con spettacoli per grandi e piccoli, tutti a ingresso gratuito.

Teatro, circo, musica d’autore e cinema muto con pianoforte dal vivo: un mix di generi che porta cultura e socialità nei quartieri, dalle rive del lago ai parchi cittadini. Un’iniziativa voluta dal Comune, con la direzione artistica di Ippogrifo Produzioni, per dare nuova linfa alla voglia di incontrarsi e vivere insieme gli spazi pubblici.

“In un’epoca dominata dalla tecnologia, è fondamentale offrire occasioni di incontro reale -, spiega il consigliere alla Cultura Chiara Trotti -. Attraverso è la nostra risposta: serate per tutti, in cui riscoprire la bellezza dello stare insieme”.

Il debutto è fissato per domenica 6 luglio, alle 21, nel parco della sala civica XI aprile 1848: sul palco Filippo Tognazzo e Nereo Fiori con Fole e filò, storie e racconti per adulti e bambini, in collaborazione con la sezione Fidas di Castelnuovo.

Si prosegue giovedì 17 luglio a Sandrà: nel parco giochi della scuola primaria, dalle 21, si accende il grande schermo con The General di Buster Keaton, capolavoro del cinema muto impreziosito dall’accompagnamento dal vivo del maestro Federico Fuggini. Serata sotto le stelle grazie all’associazione Amici per Sandrà, RetEventi 2025 e Regione Veneto.

Il 24 luglio è la volta di “Io, Dante e la vacca”: in piazza degli Autieri a Oliosi Alberto Rizzi strappa sorrisi con un inedito omaggio dantesco, grazie alla collaborazione con il Circolo La Bandiera.

Il 31 luglio, a Camalavicina, spazio alla musica di Giorgio Gaber con Niente di privato: un viaggio tra monologhi e canzoni di Fabrizio Paladin e del maestro Loris Sovernigo, in collaborazione con il Comitato Camalavicina.

Da segnare in agenda anche l’appuntamento più suggestivo: Poesie all’alba, giovedì 21 agosto alle 6.45 al lido Ronchi. Giovanni Giusto e Cecilia Prosperi porteranno poesia e musica in riva al lago, mentre il sole sorge sul Garda.

Gran finale il 28 agosto a Cavalcaselle: al centro sportivo, dalle 21, va in scena il circo-teatro con il campione di freestyle Mencho Sosa e le acrobazie di Otto il Bassotto. Una festa di chiusura tra risate e numeri spettacolari, in collaborazione con la Polisportiva Cavalcaselle.

Tutti gli eventi sono gratuiti e, salvo l’alba poetica, in caso di pioggia si spostano al coperto.