Castelnuovo del Garda per tre giorni festeggia il patrono: il programma

Castelnuovo del Garda festeggia per tre giorni il suo patrono: il programma.

Castelnuovo del Garda in festa dal 6 all’8 settembre per la solennità del patrono, la Natività di Maria Vergine: ecco il programma. La dedicazione alla Natività di Maria risale alla costruzione della stessa chiesa, iniziata nel 1808 e terminata nel 1836. Fu aperta al culto già nel 1830, ma a causa delle battaglie e dell’eccidio del 1848 fu consacrata solo nel 1888.

Per anni la comunità di Castelnuovo del Garda ha ricordato e festeggiato questa solennità con celebrazioni religiose e da circa 30 anni è stata aggiunta la parte ludico-culinaria, per dare modo a tutti i parrocchiani di incontrarsi, conoscersi e costruire nuove relazioni.

L’appuntamento è al campo parrocchiale “Pagoda” (con ingresso da via Majorana) con giochi e musica. Non manca la buona cucina, dai piatti tipici delle sagre ad alcune specialità.

Programma.

La festa prende il via venerdì 6 settembre, alle 19, con l’apertura degli stand gastronomici, alle 21 musica con Bago dj e Wiser Voice.

Si prosegue sabato 7 settembre alle 12 con il pranzo “over 70” (prenotazione al bar del Circolo Noi entro il 2 settembre). Alle 17 giochi e tornei di “calcio balilla” e alle 19 l’apertura degli stand enogastronomici. Alle 20.30 musica con i Vuoti a perdere.

Domenica alle 9.30 la Messa con processione per le vie del paese accompagnata dalla banda cittadina. Alle 11.30 aperitivo in Pagoda e alle 12 “Aggiungi un posto a tavola”: apertura straordinaria degli stand gastronomici per il pranzo. Gli stand riapriranno in serata alle 19 e alle 20 concerto del coro giovani Castelnuovo e coro San Rocco con band Newmas.

Nel corso della festa a disposizione gonfiabili per i più piccoli, zucchero filato e truccabimbi. Per tutti ricca pesca di beneficenza.