Castelnuovo del Garda: l’ex scuola d’infanzia di via Marco Polo si è trasformata nella nuova sede comunale.

Martedì 6 febbraio, è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede comunale, in via Marco Polo 30, a Castelnuovo del Garda. L’edificio è stato ricavato dalla trasformazione dell’ex scuola dell’infanzia del paese, che per diversi anni è rimasta in stato di abbandono, ma che ora ha subito un’importante riqualificazione.

La struttura ospita gli uffici tecnici per i Lavori Pubblici, l’Edilizia Privata e l’Urbanistica, oltre all’Ufficio Stampa. Gli spazi ampi e luminosi sono ora a disposizione sia dei cittadini che dei professionisti, resi comodamente accessibili grazie alla totale assenza di barriere architettoniche.

Una parte dell’edificio, ancora in fase di completamento, sarà destinata a un centro polifunzionale. Questo centro sarà dedicato alle attività rivolte alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, come lo spazio compiti o la multiofficina, attualmente ospitata nell’ex scuola elementare di Castelnuovo. È prevista anche la sistemazione dell’area esterna con un collegamento diretto al vicino parco giochi.

Quanto è costata.

L’importo totale dei lavori per la parte destinata agli uffici comunali ammonta a 1.130mila euro, di cui 180mila finanziati dal Pnrr per l’efficientamento energetico. Altri 580mila euro dalla Regione Veneto per la messa in sicurezza sismica. Per quanto riguarda il centro polifunzionale, è stato possibile avvalersi di un contributo di 320mila euro.

Da sottolineare che le precedenti amministrazioni hanno tentato due volte di alienare l’immobile, ma i bandi sono risultati deserti. Grazie a un accordo con la Regione Veneto, il Comune ha ottenuto il permesso di destinare l’ex asilo a pubblici uffici e di realizzare questa importante opera di riqualificazione.

Il commento del sindaco Dal Cero.

“La scelta di dislocare gli uffici comunali in diverse zone del paese vuol essere un segno di attenzione dell’Amministrazione comunale verso tutti i quartieri. Come accaduto con la palazzina di via Carducci, ora sede della Polizia locale, dei Servizi Educativi e Casa di Mamma, la riqualificazione dell’ex scuola dell’infanzia offrirà alla zona nuovi servizi e opportunità di aggregazione”.