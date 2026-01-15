Acque Veronesi investe 500 mila euro a Caldiero: ecco la nuova fognatura con 800 metri di condotte.

Caldiero, addio alle vasche imhoff: a Vago Acque Veronesi ha concluso i lavori per l’estensione della fognatura. Per inciso sono stati realizzati 800 metri di nuove condotte in un’area che finora era servita solo parzialmente.

Un investimento per il territorio.

L’intervento, iniziato lo scorso aprile, ha comportato un investimento complessivo di 500 mila euro. Oltre alla posa delle tubature, il progetto ha previsto la realizzazione di un moderno impianto di sollevamento. Il cantiere ha interessato principalmente via Ponte Asse, ma i benefici si estenderanno a tutta la zona compresa tra via De Gasperi e il torrente Illasi, un’area a forte vocazione residenziale e commerciale.

Benefici per 200 residenti.

Grazie a questa nuova infrastruttura, circa 200 cittadini potranno finalmente abbandonare i vecchi sistemi di raccolta (vasche imhoff) per allacciarsi alla rete pubblica. Questo permetterà una gestione dei reflui più sicura, efficiente e rispettosa dell’ambiente, riducendo drasticamente il rischio di sversamenti accidentali nel terreno.

Dichiarazioni.

Stefano De Pietri (Vicepresidente Acque Veronesi): “Un’opera preziosa che garantisce la corretta depurazione dei reflui e una maggiore protezione del territorio”.

Marcello Lovato (Sindaco di Caldiero): “Un intervento atteso dai cittadini che migliora la qualità della vita ed estende il servizio a tutte le frazioni del Comune”.