Fine settimana con la staffetta Fidas per la 24 ore del donatore

Torna la “24 ore del donatore”, a Caldiero staffetta a nuoto organizzata da Fidas Verona.

Sabato 30 e domenica 31 agosto a Caldiero tornerà la “24 ore del donatore”, staffetta a nuoto organizzata da Fidas Verona, in collaborazione con Fidas Nazionale e Fidas Veneto, per promuovere il dono di sangue e plasma. Dalle 16 di sabato alle 16 di domenica centinaia di volontari si tufferanno nella piscina Olimpionica delle Terme di Giunone di Caldiero (Verona), dandosi il cambio ogni quarto d’ora. Un gesto simbolico per dire che il bisogno di emocomponenti non si ferma mai e che tutti possono fare la propria parte.

Record di iscritti.

Ancor prima della campanella d’inizio, l’edizione 2025 ha già stabilito un record, con ben 360 iscritti provenienti da Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. È ancora possibile dare la propria adesione: i turni liberi sono quelli del sabato notte, tra le 2 e le 5. I più temerari possono prenotare i 15 minuti notturni in vasca chiamando o mandando un messaggio Whatsapp al numero 346.8780965, inviando una mail all’indirizzo 24ore@fidasverona.it oppure compilando il modulo per l’iscrizione sul sito www.fidasverona.it. Tutti gli iscritti potranno poi godersi una giornata di relax alle Terme di Giunone.

Ad aprire la staffetta, sabato alle 16, saranno i consiglieri di Fidas Verona: la presidente provinciale Chiara Donadelli, il vicepresidente vicario e coordinatore della “24 ore” Nicola Martelletto e il coordinatore del Gruppo Giovani di Fidas Verona Andrea Moro; in rappresentanza del Comune di Caldiero – ente che patrocina la manifestazione insieme alla Provincia di Verona e all’Azienda Terme di Giunone – si tufferà il vicesindaco Francesco Fasoli. A seguire, scenderanno in vasca i Vigili del fuoco del Distaccamento di Caldiero, che contribuiranno alle bracciate solidali.

All’apertura parteciperanno anche la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, il consigliere regionale Alberto Bozza, il sindaco di Caldiero Marcello Lovato e la presidente dell’Azienda Speciale Terme di Giunone Roberta Dal Colle.

Confermata anche la presenza della plurimedagliata campionessa azzurra di nuoto Barbara Pozzobon (Fiamme Oro) al fianco dei donatori Fidas: l’atleta, reduce dall’argento nella staffetta mista 4x1500m ai Campionati del mondo di Singapore, chiuderà l’ultimo quarto d’ora della staffetta, domenica alle 15.45.

A supportare i volontari, inoltre, ci saranno la consigliera nazionale Fidas Luisa Segato e Roberto Cena, Group Product Manager Transfusion Technology di Fresenius Kabi, multinazionale specializzata in farmaci e tecnologie per infusione e trasfusione, con sedi a Verona e sul territorio nazionale, che quest’anno sostiene la “24 ore”.