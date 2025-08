A Buttapietra arriva l’acquedotto del futuro: al via il progetto Driver

Lavori in corso a Buttapietra: l’acquedotto si rifà il look con il progetto Driver di Acque Veronesi.

Reti idriche più moderne, efficienti e intelligenti: anche Buttapietra è protagonista della trasformazione digitale del sistema acquedottistico grazie al progetto Driver, lanciato da Acque Veronesi su scala provinciale.

Nel comune, i lavori sono partiti lo scorso settembre e interessano diverse vie del paese – tra cui Galilei, dell’Artigianato, Brognoligo, Arno, Mazzini, Po – e un tratto di 300 metri lungo la strada provinciale 22. In totale, saranno sostituiti circa due chilometri di vecchie condotte con nuove tubazioni più resistenti e di maggiori dimensioni, pensate per durare a lungo e garantire un servizio più sicuro.

Attualmente il cantiere è attivo proprio sulla Provinciale 22. Qui, durante gli scavi, i tecnici hanno individuato una soluzione migliorativa rispetto al progetto iniziale, che permette di intervenire su ulteriori tratti senza interrompere la fornitura d’acqua. Tuttavia, il completamento dei lavori è temporaneamente sospeso in attesa di alcuni componenti non disponibili al momento, anche per via delle ferie estive.

“Il progetto Driver è il nostro fiore all’occhiello” spiega Roberto Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi. “Con un investimento complessivo di 31,5 milioni di euro – di cui oltre 22 finanziati dal PNRR – andremo a modernizzare circa un quarto dell’intera rete idrica del territorio veronese“.

“Si tratta di un intervento importante e atteso, che migliorerà concretamente la qualità del servizio idrico in tante zone del nostro paese” commenta il sindaco di Buttapietra, Sara Moretto. “Grazie alla collaborazione con Acque Veronesi, stiamo rinnovando infrastrutture fondamentali per centinaia di cittadini”.