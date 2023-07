Al via il progetto “Webcam Cafè” per contrastare i pericoli dei social

Giovedì 27 luglio a Bussolengo verrà presentato il progetto “Webcam cafè” per orientarsi all’uso corretto dei social network

Gli italiani trascorrono in media circa 2 ore e mezza al giorno sui social network, community digitali non esenti da insidie. Un corretto senso critico nell’utilizzo degli strumenti digitali permette di distinguere tra notizie reali e fake news, tra “challenge” divertenti o pericolose, di scegliere di utilizzare i canali social per supportare anziché denigrare gli altri utenti.

Il Servizio Educativo Territoriale dell’ULSS 9 Scaligera, con l’unità funzionale CRU9, il progetto Cyber Relationship dell’ULSS 9, ha promosso per il secondo anno la realizzazione di una serie di video in pillole intitolata “Webcam Caffè”, realizzata insieme a giovani del territorio per sensibilizzare ragazzi e ragazze a un uso consapevole dei social nella vita online.

La presentazione

Giovedì 27 luglio, alle ore 18:00, nella Biblioteca Comunale Luigi Motta di Bussolengo in Piazzale Vittorio Veneto 101, i giovani protagonisti della nuova serie di “Webcam Caffè” racconteranno il percorso svolto per realizzare le pillole digitali e proietteranno in anteprima i video, realizzati nel formato “reel”, ossia brevi clip verticali, che saranno poi pubblicati sui canali social dell’ULSS 9 e sul sito di CRU9, Pedagogiadigitale.it.

I reel, interpretati dai giovani protagonisti con creatività e ironia, offrono spunti su come i social a volte possano distrarre dagli impegni quotidiani, causare dei fraintendimenti o indurre a conclusioni errate. Oltre a questa campagna di sensibilizzazione, proseguono il progetto Videogamer, un momento di incontro tra educatori e giovani per analizzare i meccanismi che sottendono ai videogame per condividere esperienze in un ambito socializzante, e le attività di formazione rivolte a minori, giovani e famiglie, promosse dagli educatori professionali di CRU9 in collaborazione con gli enti del territorio e le scuole.

Si tratta quindi di un’importante opportunità per imparare a destreggiarsi nella fitta rete del web riconoscendo pericoli e cattivi comportamenti.