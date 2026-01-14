Bussolengo, i “Martedì del Benessere” ripartono dallo stress

Stress, come sconfiggerlo: a Bussolengo ripartono i “Martedì del Benessere” e gli incontri con gli esperti.

Bussolengo contro lo stress: i “Martedì del Benessere” riaprono i battenti in sala consiliare per un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla salute. La rassegna promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dal Servizio Socio Educativo, torna con l’obiettivo di offrire ai cittadini , e in particolare ai “giovani di ieri”, strumenti concreti per migliorare la qualità della vita quotidiana.

Primo appuntamento: focus sullo stress.

Il primo incontro del 2026 è fissato per martedì 20 gennaio alle ore 15:30 in Piazza XXVI Aprile. Al centro del dibattito ci sarà lo stress, un tema quanto mai attuale: l’obiettivo della sessione è comprendere i meccanismi con cui questa condizione agisce sull’organismo e, soprattutto, individuare strategie efficaci per non lasciarsi sopraffare dai ritmi della vita moderna.

Un approccio naturale.

A guidare il pubblico in questo percorso di consapevolezza sarà Rita Pietribiasi, naturopata ed esperta in Fitoterapia. Grazie alla sua esperienza, i partecipanti potranno scoprire come rimedi naturali e corretti stili di vita possano aiutare a ritrovare l’equilibrio mentale e fisico.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Noi giovani di ieri”, pensato per creare occasioni di incontro, divertimento e stimolo intellettuale per la comunità locale.

Info.

L’ingresso è aperto a tutta la cittadinanza. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare gli Uffici Servizi Sociali ai numeri 045 6769909 o 045 6769992.