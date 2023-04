Bussolengo, inaugurata la nuova rotonda: “Ora basta incidenti”

A Bussolengo nuova rotonda all’incrocio di via Pastrengo, via Roma e via San Isidoro: mette in sicurezza un tratto di strada ad alto traffico.

A Bussolengo è stata inaugurata la nuova rotonda all’incrocio di via Pastrengo, via Roma e via Sant’Isidoro. L’opera, molto attesa perché consente di eliminare un punto pericoloso per la circolazione, è costata 249.518 euro: per realizzarla l’amministrazione ha ottenuto un contributo regionale di oltre 150 mila euro e ha finanziato la differenza con fondi del Comune.

I lavori si sono conclusi in anticipo rispetto alla tabella di marcia: la fine dell’intervento era prevista infatti entro i primi di maggio. Oltre alla realizzazione della rotatoria, l’intervento ha previsto la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione. Al centro della rotonda, che misura 36 metri di diametro, è stata installata una grande rosa, in omaggio alla Rosa di San Valentino, commissionata e finanziata dal comune alla ditta Flover.

“Incrocio teatro di gravi incidenti negli anni”.

“Mi fa piacere”, sottolinea la vicepresidente e assessore alle infrastrutture e trasporti della regione Elisa De Berti, “essere qui per inaugurare quest’opera. Come regione abbiamo puntato molto sul tema della sicurezza stradale e abbiamo aperto circa 600 cantieri in tutto il Veneto grazie alla legge regionale n.39/91 che ha l’obiettivo di risolvere le criticità sul territorio consentendo interventi importanti come questo realizzato a Bussolengo”.

“Inauguriamo un’opera che i bussolenghesi aspettavano da tempo e che porta un impatto positivo sulla viabilità e sulla sicurezza delle nostre strade”, spiega il sindaco Roberto Brizzi, “Abbiamo ripreso il lavoro nel 2019 nella fase preliminare con l’iter degli espropri e approvato il progetto definitivo a novembre 2020. Lo abbiamo fatto perché crediamo che fosse fondamentale mettere in sicurezza un incrocio che purtroppo negli anni è stato teatro di gravi incidenti. Ringrazio quindi gli uffici tecnici, il personale del comune e tutte le persone che hanno seguito l’iter dei lavori con impegno e competenza, permettendoci di arrivare alla conclusione dei lavori con anticipo”.