Bussolengo, partiti i lavori di riqualificazione alla biblioteca Luigi Motta

Al via i lavori alla biblioteca Luigi Motta: l’intervento è parte del progetto per lo sviluppo del Distretto della cultura di Bussolengo.

A Bussolengo sono partiti i lavori di riqualificazione dello spazio esterno della biblioteca comunale Luigi Motta, in piazzale Vittorio Veneto: l’intervento è parte di un progetto che prevede la creazione di un “Distretto della cultura” con la biblioteca, lo spazio esterno e la riqualificazione del rudere accanto alla chiesa di San Valentino, dove nascerà una sala polivalente.

“Il Distretto della Cultura”, sottolinea il sindaco Roberto Brizzi, “è un progetto che abbiamo fortemente voluto che cambierà in meglio il volto di questa zona e di tutto il paese. Sarà un luogo aperto, dove le persone potranno ritrovarsi per studiare, leggere o stare insieme. Oltre alla biblioteca, che è già uno spazio molto frequentato da tutta la comunità e in particolare dai giovani che utilizzano l’aula studio e lo spazio esterno, farà parte del Distretto l’edificio accanto alla chiesa che verrà completamente ristrutturato e adibito a luogo della cultura aperto ai cittadini e alle nostre associazioni del territorio”.

L’intervento è finanziato con i fondi del Pnrr grazie ad un contributo di 370mila euro che il comune ha ottenuto nell’ambito della Missione 5, per “investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”. La consegna dei lavori, affidati all’impresa G.F. Scavi di Sona, è prevista a dicembre 2023.

I lavori in programma.

Il progetto ha preso forma una decina di anni fa con l’intenzione di riqualificare l’intera zona, che funziona da cerniera tra il centro storico e l’area residenziale di più recente costruzione. Le basi del polo culturale prendono vita con la realizzazione della biblioteca, con mediateca, archivio storico, sala polivalente e spazi espositivi.

“Il terzo stralcio dei lavori”, spiega il presidente del Consiglio comunale con delega ai lavori pubblici Matteo Zappalà, “prevede di ultimare il fronte strada che dalla biblioteca procede verso via Borgolecco, attualmente delimitato da transenne, proseguendo con la fascia a parcheggio e marciapiede, sino alla rotatoria. L’area posta tra la biblioteca e la rotatoria verrà pavimentata tracciando, con materiali diversi come marmo Grolla e porfido, quella che era la sagoma del vecchio edificio presente sul piazzale, risalente agli anni cinquanta e usato per il mercato ortofrutticolo”.

In corrispondenza dell’ingresso alla biblioteca si manterranno le direttrici dei percorsi pedonali esistenti che verranno scanditi da aiuole sopraelevate in acciaio Corten. Frontalmente all’ingresso della biblioteca, verrà realizzata una struttura coperta con tende a vela. Le campate regolari a richiamo del vecchio fabbricato, verranno sottolineate dalle alternanze di piastre in ghiaino lavato e aree verdi.

A separare la piastra dalla zona di parcheggio, verrà delimitata un’area verde che sarà collegata con la parte centrale pavimentata attraverso le panchine, simili a quelle attuali, realizzate come blocchi monolitici con luce a led riflettente a pavimento, luci che contribuiranno all’illuminazione dell’intera area insieme a quattro pali anch’essi dotati di led.