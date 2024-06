Injob inaugura il nuovo career center a Bussolengo per selezionare personale qualificato.

Continua la crescita di InJob a Verona: la recruitment company ha inaugurato un nuovo career center a Bussolengo, in piazza Luigi Zocca 4. In questo modo rafforza ulteriormente la sua presenza sul territorio veronese e veneto.

Nell’ultimo anno, InJob ha supportato più di 170 aziende veronesi, facilitando l’assunzione di oltre 1700 lavoratori. Con la nuova apertura a Bussolengo, il numero delle sedi di InJob nel veronese sale a cinque. Mentre in tutto il Veneto le sedi diventano undici.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte personalità di spicco del territorio, tra cui Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo. Massimo Girelli, vicesindaco di Bussolengo. Enrica Ronchi, managing director di InJob. Carlo De Paoli, fondatore di InJob e Michele Meneghinello, area manager di InJob.

Fondata nel 2001 a Verona, InJob si distingue per il suo alto posizionamento nel segmento professional, selezionando personale qualificato nei settori e per i brand più rappresentativi del Made in Italy. La nuova sede di Bussolengo consolida la presenza capillare della società nella città di Verona, dove InJob è già operativa con il suo headquarter di via Germania 1 e con la sede di via Gilberti 38, oltre che nelle filiali di San Bonifacio e Legnago.

La nuova filiale inJob di Bussolengo sarà raggiungibile all’indirizzo e-mail bussolengo@injob.com, e in sede dove il team inJob sarà pronto ad ascoltare e valorizzare i talenti e le aspirazioni delle persone e le necessità delle imprese.