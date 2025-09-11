La birra di Bussolengo regina “bionda” di Pizza Fest a Belluno

“Pizza Fest”: pizze d’autore innaffiate dalle “bionde” del birrificio di Bussolengo.

Le birre artigianali del birrificio Mastino di Bussolengo hanno accompagnato la terza edizione di Pizza Fest, una serata dedicata alle pizze d’autore che ha trasformato la Pizzeria La Fenice di Belluno in un palcoscenico di gusto e creatività.

Ideato da Angelo Di Lieto, patron della pizzeria La Fenice già Due Spicchi Gambero Rosso, insieme a Erika D’Amato, l’evento ha visto la partecipazione di tre maestri pizzaioli ospiti: Gianni Dodaj, Riccardo Furlani e Mattia Cicerone, che hanno presentato interpretazioni originali della pizza, tutte abbinate alle birre del birrificio veronese.

Ad aprire la serata è stato lo stesso Di Lieto con la Armonia d’autunno, un impasto a lievitazione mista con porcini del Cadore, Brie de Meaux, prosciutto cotto fatto in casa e chips di zucca, accompagnata dalla Blanche Altaluna di Mastino.

Gianni Dodaj, da San Donà di Piave, ha proposto il padellino Montagna & Bosco, con crema di patate di montagna, provola affumicata, guanciale croccante, salsa di mirtilli e nocciole tostate, abbinato all’Amber Lager Monaco.

Dalla scena vicentina, Riccardo Furlani ha presentato la Sensazione, un padellino ad alta idratazione con burrata pugliese, prosciutto crudo stagionato, origano fresco ed emulsione di basilico, accompagnata dalla Helles Cangrande.

Infine, Mattia Cicerone, da Salò, ha chiuso la serata con il Doppio Tranch, che unisce stracchino, mortadella, acciuga del Cantabrico e rucola, valorizzata dall’Imperial Lager Bern di Mastino.