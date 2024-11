Cane cade nel Biffis e non riesce più a risalire: salvato dai vigili del fuoco

Lucy, un cane da caccia, cade nel Biffis a Bussolengo e non riesce più a risalire a causa della corrente: salvato dai vigili del fuoco.

Nella mattinata di oggi, sabato 2 novembre, alle ore 8.30 circa, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti in via Marmolada a Bussolengo per recuperare “Lucy”, un cane da caccia caduto nel canale Biffis.

Il cane non riusciva più a risalire anche a causa della forte corrente. I pompieri accorsi da Verona, anche con personale soccorritore acquatico, hanno raggiunto Lucy con tecniche di soccorso fluviale, provvedendo al recupero dell’animale. Lucy ovviamente infreddolita e spaventata è stata restituita in custodia alla proprietaria felice per l’esito positivo del salvataggio. Le operazioni di soccorso e recupero da parte dei vigili del fuoco sono durate circa un’ora.