Matrimoni da favola a Villa Spinola: a Bussolengo, torna “Sposi Oggi” il gotha del matrimonio perfetto.

Villa Spinola è pronta per “Sposi Oggi”, la manifestazione di Bussolengo dedicata alle coppie che sognano un matrimonio curato in ogni dettaglio. L’appuntamento è fissato per il weekend di sabato 24 e domenica 25 gennaio, per incontrare i professionisti del settore wedding provenienti dalle province di Verona, Mantova e Brescia.

Arte e consulenza.

L’evento, a ingresso gratuito previa registrazione, è pensato per valorizzare il patrimonio architettonico della Villa, presentandola come location ideale per celebrazioni eleganti. Sabato i cancelli apriranno dalle 15 alle 19, mentre domenica la fiera accoglierà i visitatori per l’intera giornata, dalle 10 alle 19.

Programma.

Il weekend non sarà solo una vetrina commerciale, ma un momento di festa per futuri sposi e famiglie. Domenica alle ore 12 verrà offerto un brunch gratuito a cura di Fiori D’Arancio. Beauty e Musica: saranno disponibili consulenze makeup gratuite, accompagnate da DJ set e musica dal vivo. Degustazioni: durante la manifestazione si potranno assaggiare il risotto e i cocktail di Risottero, oltre a pane e olio de Le Follie. Per i più piccoli: è prevista un’area dedicata con animazione, truccabimbi e spettacoli di bolle di sapone.

Il sostegno del territorio.

L’iniziativa gode del pieno supporto dell’amministrazione comunale. Il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi, ha evidenziato come l’evento promuova il “territorio come meta ideale per il wedding” e sostenga le eccellenze locali. Il vicesindaco Massimo Girelli ha aggiunto che “Sposi Oggi” rappresenta “una importante opportunità per apprezzare la storia di Villa Spinola“, rendendo il paese un luogo “vivo e accogliente per l’intera comunità”.