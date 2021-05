Beer Best – Brewery Festival a Bussolengo il 21, 22 e 23 maggio

Torna in piazzale Vittorio Veneto a Bussolengo, il festival che unisce street food e birre artigianali.

In tempi di Covid, spesso si sono registrati cambiamenti all’ultimo minuto che hanno mandato all’aria importanti eventi. Lo stile di vita è cambiato e a oggi vige la legge del ‘carpe diem’. Perciò a sorpresa torna a Bussolengo la settima edizione del Beer Best – Brewery Festival, evento organizzato da Gardalanding, che unisce la ristorazione su quattro ruote a cielo aperto, alla birra di produzione artigianale.

Dal 21 al 23 maggio in piazzale Vittorio Veneto tre giorni all’insegna del gusto, con specialità culinarie e ricercate bevande a base di luppolo e malto, accuratamente selezionate e realizzate da micro-birrifici artigianali. Ci sarà un’ampia area ‘Street Food Gourmet’ con originali ‘food truck’ e chef su ruote, che proporranno gustosissime specialità, fiumi di originale e ricercata birra nostrana e birra tedesca, cocktail firmati New Perlage da degustare sul posto o da asporto, e un parco giochi adiacente per i più piccoli.

La notizia è stata data dal sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi, che ha invitato tutti ad “approfittare di questa occasione in più per visitare Bussolengo. C’è voglia di tornare a condividere momenti di svago e divertirsi. E in questo weekend lo faremo in sicurezza“. E con lo spostamento in avanti del coprifuoco la manifestazione sarà accessibile fino alle 23. L’ingresso è libero ma contingentato in base alle vigenti restrizioni anti Covid-19.

