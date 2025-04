Sette malghe sul monte Baldo cercano una nuova gestione

Il comune di Brenzone ha pubblicato due bandi per l’assegnazione in affitto di sette malghe sul monte Baldo.

Sette malghe sul monte Baldo cercano un nuovo gestore. Il comune di Brenzone ha pubblicato due bandi per l’assegnazione in affitto di alcune storiche strutture montane, situate sulla sponda veronese del Lago di Garda. Un’occasione per rilanciare l’attività agricola e zootecnica di alta quota, contrastando l’abbandono dei pascoli.

Il primo bando riguarda sei malghe: Valvaccara (divisa nei lotti A e B), Buso e Busette, Valloare e Malmaor, Trovai e Zovello. Saranno affidate per sei anni, a partire dal 2025, durante i quali sarà possibile esercitare attività di pascolo e, previa autorizzazione, iniziative agrituristiche. Le basi d’asta variano da 752 euro annui per Zovello, fino a oltre 3.700 euro per i lotti della Valvaccara. Le malghe saranno concesse a coloro che alpeggiano con bestiame bovino, da latte o da carne, in base al miglior punteggio che raggiunge l’offerta inviata al Comune.

Il secondo bando è invece dedicato alla malga Pralongo, con una concessione più lunga: 12 anni per circa 150 ettari di pascoli, con base d’asta fissata a 3.909 euro annui. Il Comune punta qui a un vero e proprio rilancio, con interventi di miglioramento per contrastare il degrado e favorire un’agricoltura di montagna moderna e multifunzionale.

Le domande devono essere presentate entro il 2 maggio, mentre il 5 maggio si terrà la gara pubblica per l’assegnazione.