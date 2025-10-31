Pan dei Siori: il dolce dei “bei ricordi” si mangia a Verona

Memorie di famiglia nel “Pan dei Siori” di Perbellini: 150 anni di storia della provincia di Verona.

Nella pianura di Verona, c’è un aroma che annuncia l’arrivo dell’autunno: quello del Pan dei Siori, la creazione della Rinomata Offelleria Perbellini. A Bovolone, nel laboratorio storico della famiglia, questo dolce stagionale è disponibile da ottobre fino a Natale.

Il Pan dei Siori, letteralmente “pane dei signori” per la ricchezza degli ingredienti che un tempo solo i più ricchi potevano permettersi, oggi incarna il valore più profondo della maison dolciaria: custodire una tradizione ultracentenaria e restituirla al presente con immutata cura.

Il profumo dei nonni.

Ilaria, Andrea, Pierluigi, Laura e Alessandro Perbellini, esponenti della sesta generazione, sottolineano come questo dolce sia un pilastro della loro storia: “È un dolce che ci accompagna da sempre. Lo facevamo in casa con i nostri nonni“.

Ispirato al tirolese Zelten, il lievitato profuma intensamente di cannella ed è arricchito da una selezione avvolgente di fichi secchi, frutta secca (noci e mandorle) e frutta candita (arancia e cedro). Nasce da una lenta lievitazione naturale e viene confezionato a mano in eleganti scatole di latta, completando un ciclo interamente artigianale che affonda le radici nel 1872.