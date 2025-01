A Bovolone conto alla rovescia per la Fiera Agricola di San Biagio

Tutto pronto a Bovolone per la Fiera Agricola di San Biagio, giunta alla 746esima edizione.

È stata presentata oggi, giovedì 9 gennaio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la 746esima Fiera Agricola di San Biagio, in programma a Bovolone dall’1 al 4 febbraio.

La manifestazione, una delle più antiche in Italia per il comparto agricolo, interesserà il padiglione coperto in piazzale Aldo Moro, il piazzale stesso, il palazzetto Le Muse con l’area ristorante, il Palaeventi per i convegni e le aree dedicate ai Villaggi del Gusto e della Creatività. Coinvolte, inoltre, altre zone del paese per il tradizionale mercato domenicale di via Bellevere e il luna park. Tra le principali attrazioni di questa edizione, ci saranno la Fattoria degli Animali, l’area degustazione e lo street food gourmet, gli spazi espositivi dedicati all’agroalimentare per valorizzare le eccellenze locali e le produzioni di qualità. Confermati, inoltre, i convegni e gli incontri tematici, che affronteranno alcuni degli argomenti più attuali per il settore agricolo e per il territorio.

Le novità 2025.

Diverse le novità per l’edizione 2025. Per l’aspetto logistico, verranno rivisti la viabilità e i parcheggi, al fine di individuare nuove aree dedicate agli espositori e migliorare la gestione degli accessi per gli ospiti. Verrà, infine, assegnata una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica e alla comunicazione digitale rivolta a un pubblico giovane.

Sono intervenuti alla presentazione: il presidente della Provincia, Flavio Pasini; per il Comune di Bovolone, il sindaco Orfeo Pozzani e il consigliere con delega all’Agricoltura, Giorgio Cazzola; il presidente di Cia Veneto, Gianmichele Passarini; il vicepresidente di Coldiretti Verona, Giacomo Beltrame; Alessio Priante di Studio Grandi Eventi e il giornalista Stefano Cantiero.