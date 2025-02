A Bovolone tornano le star del Wrestling per ricordare Eddie Guerrero

I campioni del Wrestling tornano a Bovolone per ricordare la star Guerrero.

Dopo il successo dello scorso anno il Wrestling internazionale è pronto a tornare a Bovolone con “Il ritorno dei campioni”, evento tributo al Wrestler Eddie Guerrero in occasione dei vent’anni dalla sua scomparsa. Sabato 5 luglio sul ring ci saranno i migliori atleti italiani del circuito Wrestling Megastars capitanati dal campione d’Italia Red Scorpion, il campione Europeo Chris Raaber (Austria) ma anche tre nomi di fama mondiale come il nipponicp Tajiri, l’ex campione del mondo Wwe Alberto del Rio (attualmente campione dei pesi massimi del circuito Messicano Aaa) e Chavo Guerrero, nipote e compagno sul ring proprio dei Eddie Guerrero.

“Senza nulla togliere all’evento dell’anno scorso posso dire che abbiamo alzato l’asticella. Quando ero ragazzino e con il padre in ospedale spesso mi rifugiavo in Eddie per scappare dal bullismo e da altre difficoltà adolescenziali. Sono sicuro che parte degli atleti coinvolti proprio come me ha iniziato proprio grazie a lui e sarà un onore rendergli tributo perché gli dobbiamo molto. In Italia è stato popolarissimo e sono sicuro che anche la risposta degli appassionati sarà molto sentita anche grazie alla presenza del nipote Chavo” ha dichiarato il veronese Jhonny Puttini, arbitro degli incontri principali della serata e co-organizzatore dell’evento.