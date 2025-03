Otto body cam e un’auto sequestrata per la polizia locale di Bardolino

Nuovo regolamento per la polizia locale di Bardolino: otto body cam, due dash cam, fototrappole e un’auto sequestrata.

Otto “body cam”, ovvero sistemi di ripresa indossabili sulla divisa, sono entrate nella dotazione della polizia locale del comune di Bardolino. Si tratta di piccole videocamere portatili che potranno essere attivate dagli agenti in caso di necessità, a tutela della loro incolumità.

È una delle novità introdotte dal nuovo Regolamento per la disciplina della videosorveglianza urbana, approvato all’unanimità dall’ultimo consiglio comunale. Il Regolamento raccoglie tutte le strumentazioni, e il relativo utilizzo, previste dal progetto di sicurezza urbana integrata del Comune, a garanzia della privacy dei cittadini, che prevede anche la sottoscrizione di un patto di sicurezza con la Prefettura di Verona.

Fototrappole contro i furbetti dei rifiuti.

Oltre alle nuove “body cam”, la videosorveglianza potrà contare anche su due “dash cam”, telecamere a bordo dei veicoli di servizio della polizia locale, e su otto fototrappole già in possesso del Comune per scoraggiare e sanzionare l’abbandono di rifiuti e i conferimenti errati. In futuro potrebbe essere utilizzato anche un drone per i rilievi aerei di sinistri, abusi edilizi, discariche abusive, attività di polizia giudiziaria e monitoraggio delle acque dalla costa.

L’adeguamento del Regolamento – il precedente risaliva al 2017 – si è reso necessario per consentire la posa, prevista in primavera, di 99 nuove telecamere di ultima generazione sul territorio comunale, a sostituzione e incremento delle 37 attuali. Inoltre, 9 delle nuove telecamere saranno destinate alla lettura targhe, con un apposito lettore che mostrerà agli agenti targa, colore e modello dell’auto: verranno utilizzate nelle aree pedonali e nei parcheggi a pagamento, monitorando tutti i veicoli che entrano ed escono da Bardolino.

“Il nostro Comune sta investendo molto sul fronte della sicurezza urbana per consentire agli agenti di svolgere al meglio il proprio lavoro e per la tranquillità di cittadini e turisti che frequentano il nostro territorio – sottolinea il sindaco di Bardolino, Daniele Bertasi –. Oltre a potenziare gli strumenti in uso, da aprile a novembre il corpo di polizia locale sarà potenziato: agli 8 agenti ora in forze se ne aggiungeranno altri 4, stagionali, che saranno destinati al controllo del territorio nel centro storico e nelle zone pedonali, muovendosi a piedi. Inoltre, per la prima volta gli agenti saranno sgravati dal controllo dei parcheggi, perché con la nuova stagione turistica entreranno in funzione tre accertatori di sosta, che si occuperanno solo di questo”.

L’auto sequestrata.

Tra le novità, c’è anche la recente acquisizione di un’auto sequestrata. “È diventata di proprietà comunale a costo zero per le casse municipali: arricchirà il nostro parco macchine e potrà essere usata come auto civetta”, spiega il comandante della polizia locale di Bardolino, Francesco De Santis.