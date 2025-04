Bardolino festeggia la sua “Alfiere della Repubblica”

Il Quirinale premia il talento di una bardolinese con il titolo di Alfiere della Repubblica 2024.

È Maddalena Albiero, classe 2007 e residente a Bardolino, una delle 29 giovani eccellenze italiane a cui il Presidente della Repubblica ha conferito l’Attestato d’onore di Alfiere della Repubblica per l’anno 2024.

La motivazione che ha portato il Quirinale a riconoscerle questo prestigioso titolo racconta tutto il valore del suo percorso: “Per essere riuscita, con la poesia, a esprimere sentimenti, timori, sogni che sono comuni ai ragazzi della sua età“.

Maddalena ha saputo trasformare la scrittura poetica in un mezzo di confronto e condivisione, utilizzando le parole come ponte tra le emozioni individuali e quelle collettive. Il suo impegno ha coinvolto coetanei e comunità, diventando esempio di come l’arte e la sensibilità possano stimolare partecipazione e crescita.

Con lei, sono stati premiati anche altri due giovani veronesi, segno di un territorio vivace e capace di coltivare talenti non solo nello studio, ma anche nell’impegno civico, nella creatività e nella solidarietà.